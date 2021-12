Frau mit fehlendem Impfausweis greift Passantin an

Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Eine Frau mit fehlendem Impfausweis soll in einem Einkaufszentrum in Ludwigshafen eine 46-jährige Passantin angegriffen und verletzt haben. Mitarbeiterinnen eines Geschäfts hätten am Samstagabend der 27-Jährigen wegen des fehlenden Nachweises den Zutritt verweigert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Frau habe daraufhin angefangen, die Angestellten zu beschimpfen und zu bespucken.

Die 46-jährige Passantin habe schließlich eingegriffen und versucht, den Streit zu schlichten. Auch sie wurde demnach von der 27-Jährigen bespuckt sowie geschlagen und getreten. Alarmierte Polizisten beendeten schließlich den Angriff. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt, die Täterin erhielt einen Platzverweis.