Saarwellingen : Frau mit Auto mehrfach überrollt: Haftbefehl gegen Ehemann

Saarwellingen Ein 49-Jähriger hat seine Ehefrau in der saarländischen Gemeinde Saarwellingen offenbar absichtlich mehrfach mit einem Auto angefahren und schwer verletzt. Zeugen hätten berichtet, dass er gezielt auf die zwei Jahre jüngere Frau zugefahren sei, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Nach der Tat am Sonntagabend sei der Mann zunächst geflüchtet, konnte aber später festgenommen werden. Es sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden, teilte die Polizei am späten Montagabend mit. Der 49-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.