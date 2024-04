Geschlechtsspezifische Gewalt Frau in Weißenthurm verletzt: Verdächtiger Ehemann in U-Haft

Nach dem Fund einer blutenden Frau auf einer Straße in Weißenthurm bei Koblenz sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Es handele sich um den Ehemann der am Mittwoch verletzten Frau, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage mit. Er soll sie demnach in eine Garage gelockt und in Tötungsabsicht mit einem Teppichmesser auf sie eingestochen haben. „Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.“