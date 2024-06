Gewalttat Frau in Saarbrücken durch Schuss in den Arm verletzt

In Saarbrücken ist am Mittwochabend einer Frau in den Unterarm geschossen worden. Die 22-Jährige habe die Verletzung selbst per Notruf gemeldet, wie die Polizei Saarbrücken mitteilte. Kurz darauf entdeckten die ausgerückten Polizeibeamten die Frau an der Johanneskirche.