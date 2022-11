Prozesse : Frau gesteht Giftanschlag und bestreitet Tötungsabsicht

Darmstadt Erst langwierige Ermittlungen zum Giftanschlag an der TU Darmstadt brachten die Ermittler auf die Spur einer Studentin, die als psychisch krank gilt. Vor Gericht räumt sie nun ein, die Chemikalien in Lebensmittel gemischt zu haben. Sie habe aber niemanden umbringen wollen.

Im Verfahren um einen Giftanschlag an der Technischen Universität Darmstadt hat die beschuldigte Frau vor Gericht gestanden, Chemikalien in Lebensmittel gemischt zu haben. Bei der Tat am 23. August 2021 waren sieben TU-Angehörige vergiftet worden, ein Wissenschaftler schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft hat die Giftattacke als versuchten Mord angeklagt.