Frau fällt in Sickergrube und bleibt stecken

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Bad Kreuznach Eine 55-Jährige ist in Bad Kreuznach in eine etwa drei Meter tiefe Sickergrube gestürzt und in den Fäkalien stecken geblieben. Die Frau war am Freitag durch die Betonabdeckung der Grube in ihrem eigenen Garten gebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa