Pirmasens Frau fährt mit über zwei Promille gegen geparktes Auto

Am späten Samstagabend ist eine betrunkene Autofahrerin in Pirmasens gegen einen geparkten Wagen gefahren. Bei einem Atemalkoholtest wurde bei der 42-Jährigen ein Wert von 2,23 Promille ermittelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.