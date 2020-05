Frau fährt frontal in Rettungswagen und stirbt

Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Nierstein Eine 52-jährige Autofahrerin ist frontal in einen entgegenkommenden Rettungswagen gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Es sei unklar, warum die Frau am späten Samstagabend mit ihrem Wagen in Nierstein auf die Gegenfahrbahn geriet, teilte die Polizei mit.

