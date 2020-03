Frau erstochen: Polizei fahndet nach Ex-Partner

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration.

Saarbrücken Eine 48 Jahre alte Frau ist am Dienstag in Saarbrücken erstochen wurde. Der Täter habe sie am Mittag vor ihrem Wohnhaus im Stadtteil Dudweiler abgepasst und mit einem Messer attackiert, berichtete die Polizei.

Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ online darüber berichtet. Unter Tatverdacht steht laut Polizei ein 46-Jähriger aus Friedrichsthal, der eine Beziehung mit der Frau hatte. Nach der Trennung habe er ihr immer wieder nachgestellt hieß es.