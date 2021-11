Frau bewirft Verkäuferinnen mit Berlinern

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Ein vergessenes Handy und seine Folgen: Mutmaßlich aus Eifersucht hat eine 27 Jahre alte Frau in Kaiserslautern zwei Bäckereiverkäuferinnen mit Berlinern beworfen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Freund der Frau sein Handy am Donnerstag bei einem Einkauf auf der Theke des Geschäfts liegenlassen.

Als die 27-Jährige anrief, nahm eine Frau ab. „Die 27-Jährige hörte ihre Stimme und vermutete sofort, dass ihr Freund eine Affäre hat“, hieß es im Polizeibericht. Daraufhin ging sie zur Bäckerei, kaufte frische Berliner, um sie dann unter Beschimpfungen auf die Verkäuferinnen zu werfen.

Die herbeigerufene Polizei konnte die 27-Jährige später ausfindig machen - sie wurde wegen Beleidigung angezeigt. Sie habe sich nicht zu der Attacke geäußert. Ihr Freund hat sein vergessenes Handy inzwischen wieder - er hatte es kurz vor dem Zwischenfall aus der Bäckerei abgeholt.