Frau bei Stoß auf Rolltreppe leicht verletzt

Blick auf das Hinweisschild eines Polizeireviers. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Ein Unbekannter hat in einem Saarbrücker Einkaufszentrum eine 61 Jahre alte Frau von einer Stufe einer Rolltreppe gestoßen und so leicht verletzt. Die Frau stürzte und zog sich eine Platzwunde an der Lippe zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa