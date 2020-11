Französische und saarländische Polizisten auf Corona-Streife

Saarbrücken Französische und saarländische Polizisten sollen zusammen die Einhaltung der Corona-Bestimmungen überwachen. Mit gemeinsamen Streifen solle die Akzeptanz der Kontrollen beiderseits der Grenze erreicht werden, teilte die Saar-Landesregierung in Saarbrücken am Donnerstag mit.

Der Präfekt des französischen Départements Moselle, Laurent Touvet, habe eine entsprechende Unterstützung durch die französische Polizei bereits von diesem Samstag (7. November) an zugesagt. In beiden Ländern sollen dabei bevorzugt Polizisten mit Erfahrungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und mit entsprechenden Sprachkenntnissen in Städten eingesetzt werden.