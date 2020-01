Franziskanerinnen geben Inselgymnasium Nonnenwerth ab

Nonnenwerth Ende nach mehr als 160 Jahren: Das Inselgymnasium Nonnenwerth bei Remagen wird ab August 2020 nicht mehr von den Franziskanerinnen von Nonnenwerth geführt. Das private katholische Gymnasium wird von der privat geführten gemeinnützigen Gesellschaft „International School of the Rhine“ (ISR) übernommen, die eine internationale Schule mit Standorten in Neuss und Düsseldorf betreibt.

Dies teilten der Orden und die ISR am Montag mit. Die Franziskanerinnen von Nonnenwerth betreiben die Schule seit 1854.

Die Ordensschwestern geben demnach auch das Eigentum an der Insel ab. Laut Mitteilung übernimmt dies der geschäftsführende Gesellschafter der ISR, Peter Soliman. Die Ordensschwester erhalten aber lebenslanges Wohnrecht auf der Insel, auch die Verwaltung des Ordens sowie der Angela-von-Cordier-Stiftung sollen auf der Insel bleiben. Wie der Orden mitteilte, wurde seit zwei Jahren intensiv nach einer Lösung für Insel und Schule gesucht.