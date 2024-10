Stadt ab 1940 von den Nazis besetzt Ausstellung zeigt, was nach zwölf Bombardierungen von Saargemünd übrig blieb

Ganze zwölfmal wurde die Stadt Saargemünd im Laufe des Zweiten Weltkriegs von US-Bombern und Royal-Airforce-Maschinen bombardiert. Am schwersten trafen die lothringische Stadt unter deutscher Besatzung die Bombenangriffe des 4. Oktober 1943. Dabei verloren 133 Zivilistinnen und Zivilisten ihr Leben, viele Wohngebäude lagen hinterher in Schutt und Asche. Noch leben die letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen dieser traumatischen historischen Ereignisse. Höchste Zeit also, ihre Erinnerungen zu sammeln und an die junge Generation weiterzugeben.