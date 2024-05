An der Grenze zum Saarland Zwangspause im Atomkraftwerk Cattenom: Warum stehen jetzt zwei Reaktoren still?

Seit dem vergangenen Wochenende steht die Hälfte der Reaktoren am grenznahen Atomkraftwerk (AKW) Cattenom still. Bereits im Februar war Block 4 planmäßig heruntergefahren worden. Er wird derzeit einer Generalüberholung unterzogen, in deren Anschluss die Betriebserlaubnis für die nächsten zehn Jahre ausgestellt werden soll (wir berichteten). Doch in der Nacht zu Samstag wurde auch Block 1 abgeschaltet, wie Betreiber EdF mitteilt. Verursacht wurde diese Zwangspause nicht durch technische Probleme, sondern durch Spar-Vorhaben. Mit einer 100-tägigen Pause will EdF Brennstoff sparen. Darüber hatte zuerst die Tageszeitung Républicain Lorrain berichtet.