Erster Wahlgang bei französischer Parlamentswahl Rechtsextreme Partei RN bestätigt Verankerung in Grand Est: Wie haben die Kommunen an der Grenze gewählt?

Parallel zur Entwicklung im Rest des Landes hat die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) auch in der Region Grand Est weiter an Zustimmung gewonnen. In den meisten Wahlbezirken haben ihre Kandidaten die meisten Stimmen bekommen, die beim ersten Wahlgang der vorgezogenen Parlamentswahl abgegeben wurden. In unmittelbarer Grenznähe zum Saarland schneidet die Partei besonders gut ab. Im Département Moselle liegt der RN auf Platz eins in allen neun Wahlkreisen. Die Wahlbeteiligung lag in diesem Département bei 56 Prozent. Damit waren deutlich mehr Menschen wählen gegangen als bei der Parlamentswahl 2022. Da lag die Beteiligung nur bei 32 Prozent.