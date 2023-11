Arbeiten in der Großregion „Hohe Vermittlungsquote“: Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung gibt es seit zehn Jahren

Putzfrau, Schuhverkäuferin, Callcenter-Agentin: Nadia Meziane aus Farébersviller hatte schon viele Jobs, aber beruflich gefunkt hat es für die Französin erst in Saarbrücken. Seit drei Jahren ist sie Erzieherhelferin in einer Kita und rundum zufrieden. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit Kindern und in Deutschland arbeiten würde. Aber diese Arbeit gefällt mir sehr gut“, sagt Meziane.