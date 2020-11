Corona-Pandemie in Moselle : Grand Est: Mehr als 4000 Covid-Todesfälle in Kliniken

Grand Est: Mehr als 4000 Covid-Todesfälle in Kliniken

Corona-Pandemie in Moselle

Straßburg () Seit Beginn der Pandemie sind in den Krankenhäusern der Region Grand Est mehr als 4000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gestorben. Das hat die regionale Gesundheitsbehörde ARS (agence régionale de santé) mitgeteilt.

Dazu kommen rund 1900 Menschen, die in den Seniorenheimen der Region im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung starben. Laut ARS werden zurzeit 2278 Patienten aufgrund einer Corona-Infektion in den Krankenhäusern der Region behandelt, 319 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Insgesamt sind 67 Prozent der Intensivbetten in Grand Est von Covid-Patienten belegt.