Elsässer sollen Ideen einreichen Wunsch nach mehr Freiheiten: Elsass startet Bürgerbefragung

Nein, sie hat sich nicht gelegt, die Kritik an der Gebietsrefom in Frankreich. Die Reform fasste 2016 im europäischen Teil Frankreichs 22 Regionen zu 13 Regionen zusammen. Seitdem gehören Lothringen und Elsass mit der westlicheren Champagne-Ardenne zu Grand Est – 57 430 Quadratkilometer groß und mit 5,5 Millionen Menschen bevölkert. Die Kritik schien im Elsass stets lauter als in Lothringen. Nun geht die Diskussion in eine neue Runde. Die Europäische Gebietskörperschaft Elsass (CeA) ruft die Menschen im Elsass bis zum 15. Juli zur Teilnahme an einer Befragung auf. Dabei geht es um Zukunftsthemen und mehr Unabhängigkeit. Die Befragung läuft unter dem Motto „Construisons ensemble l'Alsace de demain - s Elsass vun Morje“.