Ausflugstipp Geschwister aus Saarbrücken eröffnen Kinder-Spieleparadies in Stiring-Wendel

Seit gut zwei Monaten gibt es in Stiring-Wendel die „World of Kids“, eine besonders bunte Attraktion für Kinder. Mitten im Industriegebiet und recht gut ausgeschildert steht jetzt die „World of Kids“, eine Spielhalle für Kinder von 0 bis 12 Jahren. Eröffnet haben die Kinderspielwelt die Geschwister Kerstin und Michael Leistner aus Saarbrücken. „Die Halle ist schon seit 25 Jahren im Familienbesitz“, erklärt Michael Leistner. Der gemeinsame Vater hatte damals für seine Messebaufirma, deren Geschäftsführer heute die beiden Geschwister sind, zwei Hallen gebaut. Mittlerweile wird aber nur noch eine Halle für den Messebau benötigt, die andere stand leer. „Da haben wir natürlich überlegt, wie man diese Halle nutzen kann“, erzählt Kerstin Leistner.