Freizeitangebot an der Grenze „World of Kids“ in Stiring-Wendel feiert ersten Geburtstag mit Kostümparty

Ein Jahr nach der Eröffnung von „World of Kids“ in Stiring-Wendel zieht die Saarbrücker Betreiberin Kerstin Leistner eine positive Bilanz. Die Halle, in der früher ihr Vater Material für sein Messebauunternehmen lagerte, hatte sie zusammen mit ihrem Bruder Michael, der selbst in Frankreich wohnt, in einen zweisprachigen Indoorspielepark umgewandelt. „Unser Personal spricht Deutsch und Französisch und unsere Gäste kommen ungefähr zur Hälfte aus jedem Land“, sagt sie. Im ersten Jahr besuchten über 33 000 Menschen die Kinderspielhalle. Viele Stammgäste kämen aus dem Saarland, am häufigsten über die Mundpropaganda. „Oft feiert hier ein Kind seinen Geburtstag und die Woche danach haben wir viele Anmeldungen von Kindern, die dabei waren, und selber hier feiern möchten“, sagt Leistner. Besonders beliebt seien bei den älteren Kindern die Klettergerüste und die Hüpfburg, für die jüngeren stehen ein Bällebad, Bobbycar und Bauklötze bereit.