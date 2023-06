Kultur in Grand Est Besuchermagnet in Metz: Centre Pompidou bringt Wirtschaft jährlich Millionen

Metz · Das Centre Pompidou in Metz hat neue Besucherzahlen veröffentlicht. Daraus geht hervor, welche Besucher das Kunsthaus besonders anzieht und wofür Tagestouristen ihr Geld in der Stadt ausgeben. Ein Blick in die Statistik, der auch einige Überraschungen bereithält.

14.06.2023, 10:50 Uhr

Das Centre Pompidou in Metz hat seit seiner Eröffnung im Frühsommer 2010 rund 4,5 Millionen Besucher empfangen. Foto: Sophia Schülke

In den 13 Jahren seit seiner Eröffnung hat das Centre Pompidou in Metz 4,5 Millionen Besucher empfangen und dem lokalen Hotel- und Gaststättengewerbe sowie dem lokalen Handel einen Umsatz von 168 Millionen Euro beschert. Diese Zahlen gehen aus einer Studie hervor, die das bretonische Marktforschungsinstitut Gece im Auftrag des Kunsthauses und der Agentur zur Wirtschaftsförderung Inspire Metz durchgeführt hat.