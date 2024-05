Weine aus der Region Winzer stellen sich zum Moselweinfest in Sierck-lès-Bains vor

Das jährliche Weinfest der Winzergenossenschaft „Vins de Moselle“ findet in jedem Jahr an einem anderen Ort statt, in diesem Jahr zum zehnten Mal. Die Genossenschaft kann sich seit mehr als zehn Jahren mit der kontrollierten Herkunftsbezeichnung AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) schmücken. In diesem Jahr nehmen 13 AOC-Winzer an dem Weinfest teil. Darunter die Domaine Molozay, die Domaine du Stromberg und die Domaine Sommy.