Rund 60 Weine zur Verkostung : Edle Tropfen aus der Region beim Weinfest

Am kommenden Sonntag findet zum achten Mal das Weinfest des Département Moselle statt. In Scy-Chazelles bei Metz stellen die örtlichen Winzer ihre Produkte vor. Foto: Département Moselle/Laurent Beckrich

Scy-Chazelles In Scy-Chazelles können Besucher Winzer aus der Region kennenlernen und ihre Produkte verkosten.

Über 73 Hektar erstrecken sich die Weinberge mit der kontrollierten Herkunftsbezeichnung „AOC Moselle“. Auf mehr als der Hälfte werden mittlerweile Bio-Weine angebaut. Facettenreich sind auch die Rebsorten, die entlang der Mosel gezüchtet werden. Vom Blauburgunder (pinot noir) über Auxerrois, Riesling bis zu Gewürztraminer sind die Moselweine sehr vielfältig. Wer einige von ihnen probieren möchte, hat am kommenden Sonntag, 15. Mai, die Gelegenheit dazu. Beim achten Fest der Mosel-Weine in Scy-Chazelles bei Metz können die Besucher 17 Winzer aus der Region kennenlernen und deren Produkte verkosten. Dazu kommen noch Gastwinzer aus Deutschland und Luxemburg. Jedes Jahr lockt das Weinfest zwischen 3000 und 5000 Menschen an.

In diesem Jahr werden rund 60 verschiedene Weine vorgestellt – neben Rot- und Weißweinen werden auch Rosés und Crémants in der Region produziert. Viele der Weingüter sind Familienbetriebe, die in den vergangenen Jahren von der jüngeren Winzergeneration übernommen wurden, wie zum Beispiel die Domaine Oury-Schreiber in Marieulles, die seit 2018 von Angelica Oury, Tochter des Gründerpaares, fortgeführt wird, oder die Domaine Côteaux de Dornot, die gemeinsam von Marcel Bert und seinem Sohn Patrice betrieben wird.

Rund 1937 Hektoliter der Weine „AOC Moselle“ werden jährlich produziert. Damit gehört die Region zwar nicht zu den größten Weinproduzenten Frankreichs, die Geschichte des Weinanbaus ist hier aber eine der ältesten in Europa. Bereits im Mittelalter waren die Weine aus Metz, Sierck und dem Seille-Tal beim Klerus beliebt. Und so wurden um die Abteien von Saint-Glossinde, Gorze und Rettel zum ersten Mal größere Flächen angebaut und bewirtschaftet.

Neben den Weinständen werden beim Weinfest in Scy-Chazelles auch weitere Produkte aus dem Département Moselle vorgestellt. Neben einer Brauerei und mehreren Schnapsbrennereien sind auch Käsereien, Imkereien und mehrere Marmeladenhersteller vertreten.