Umfrage in Saargemünd : „Saarbrücken ist nicht das Ausland“

Viele Menschen in Saargemünd nutzen die Vorteile der Großstadt Saarbrücken: die Vielfalt an Geschäften, Ausgehmöglichkeiten und dass immer was los ist. Foto: BeckerBredel

Saargemünd Ob zur Arbeit oder zum Einkaufen, täglich sind viele französische Grenzgänger im Saarland unterwegs. Doch wie blicken diese Menschen auf unser Bundesland, was gefällt ihnen besonders gut und wo sehen sie Verbesserungsmöglichkeiten?

Lucie M. (39) sieht das Thema Kommunikation ähnlich. „Mit dem Patois können wir uns sehr gut verständigen“, sagt sie. „Saarbrücken ist quasi wie eine französische Nachbarstadt. Die nächsten Großstädte wären Metz oder Nancy – aber es ist leichter, nach Saarbrücken zu fahren. Vor Corona bin ich ganz oft mit dem Fahrrad rüber. Oft, um einfach nur was trinken zu gehen. Ich habe auch viele Bekannte, die in Frankreich leben und in Deutschland arbeiten.“ Eine Sache jedoch falle ihr bei Besuchen in Saarbrücken immer wieder auf: „Manchmal hat man den Eindruck, die Saarbrücker geben sich nicht so viel Mühe, französisch zu sprechen. Man merkt, dass sie alles verstehen – aber sie antworten trotzdem auf Deutsch.“