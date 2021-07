Bericht der Atomaufsichtsbehörde : Prüfbehörde verzeichnet 2020 weniger Vorfälle in Cattenom

Weniger Probleme, aber auch weniger Aktivitäten gab es 2020 in Cattenom. Foto: dpa/Christophe Karaba

Cattenom Im grenznahen Atomkraftwerk verlief das vergangene Jahr eher ruhig. Doch der Klimawandel wird für die Anlage zunehmend zum Problem.

2020 war eher ein ruhiges Jahr am Atomkraftwerk im lothringischen Cattenom. Nicht nur wegen Corona, sondern weil auch keine größere Wartungsarbeiten anstanden. Mit weniger Baustellen sinkt auch das Risiko, dass die Beteiligten nachlässig handeln und Fehler begangen werden. Zu diesem Fazit kommen die Prüfer der französischen Atomaufsichtsbehörde ASN. „2020 gab es in Cattenom Fortschritte, was die Sicherheit angeht“, sagt Pierre Bois, Chef der ASN in Straßburg. „Doch es gilt diese Fortschritte auch 2021, in einem Jahr mit vielen Wartungsarbeiten, fortzusetzen“, warnt er zugleich. Denn auch in einem vergleichsweise guten Jahr sei 2020 im Kernkraftwerk auch nicht allesglatt gelaufen. Es habe beispielsweise Fälle gegeben, in denen das Personal nachlässig mit Chemikalien umgegangen sei. „Zwar werden alle Chemikalien, die auf dem Werksgelände fließen, abgefangen und entsprechend behandelt, so dass nichts in die Umwelt gelangt. Dennoch wäre es besser, einfach dafür zu sorgen, dass diese Stoffe direkt fachmännisch entsorgt werden und nicht zuerst wieder abgefangen werden müssen“, meint Bois.

40 Vorfälle hat das grenznahe AKW im vergangenen Jahr an die ASN gemeldet. Die allermeisten (36) wurden auf dem niedrigsten Level der internationalen INES-Skala eingestuft (0 von 7). Vier weitere Vorfälle wurden auf Stufe 1 eingestuft – unter anderem, weil Mängel später gemeldet worden waren als in dem von der ASN vorgegebenen Zeitrahmen. Das sind weniger als im Jahr davor, 2019 waren 52 Vorfälle seitens des Betreibers EdF gemeldet worden, neun davon waren auf der Stufe 1 eingestuft worden.

Den Nachbarländern Deutschland und Luxemburg bleibt die Atomanlage weiter ein Dorn im Auge. Der älteste Block ist seit 1986 am Netz und soll auch über die damals bei Betriebsaufnahme angedachte 40-jährige Laufzeit hinaus weiter betrieben werden.

Einfluss des Klimawandels

Wie die ASN-Prüfer anmerken, hat das Werk zunehmend mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen. Zwar habe es 2020 keine Dürre gegeben wie im Vorjahr, dennoch seien die Abschlussschwankungen des Flusses Moselle ein wichtiger Parameter für den Standort, so Bois. „Sinkt er, muss die Stromproduktion angepasst werden“, so der ASN-Direktor. Dazu kommt, dass die Hitze eine verstärkte Reinigung der Kühlsysteme der Anlage erfordert, um unter anderem die Verbreitung von Bakterien zu verhindern. Laut dem ASN-Abschlussbericht wurde 2020 eine erhöhte Konzentration an Legionellen in einer Kühlanlage von Cattenom festgestellt.

