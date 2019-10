Arbeitsmarktzahlen im Grand Est : Weniger Arbeitslose in der Region Grand Est

Straßburg Gute Nachrichten kommen aus Frankreich: In der benachbarten Grenzregion Grand Est ist die Zahl der Arbeitslosen zurückgegangen. Nach Angaben des französischen Statistikamtes INSEE sind derzeit dort rund 450 000 Menschen ohne Job.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage am Arbeitsmarkt sogar in allen Landkreisen der Region verbessert. Am besten schneiden laut der jüngsten Statistik die Landkreise im Elsass ab. In Saverne und Obernai sind jeweils lediglich 5,5 und 5,1 Prozent der Bewohner ohne Arbeitsstelle. Wissembourg fällt sogar unter die Fünf-Prozent-Marke. Auch in Lothringen ist es in vielen Städten um den Arbeitsmarkt besser bestellt als in vielen anderen Gegenden in Frankreich. In Metz etwa, wo die Arbeitslosenzahlen schon seit längerer Zeit kontinuierlich sinken und nun bei 7,9 Prozent angelangt sind. Ebenso blicken Saargemünd und Thionville (beide 7,8 Prozent) auf eine stabile Entwicklung zurück, wobei letztere als Grenzstadt auch von der guten wirtschaftlichen Lage Luxemburgs profitiert. Anders verhält es sich in einer anderen Grenzstadt: Forbach. Dort ist im letzten Trimester die Zahl der Erwerbslosen zwar ebenso zurückgegangen, dennoch bleibt sie mit 10,8 Prozent betroffener Arbeitsloser einer der schlechtesten Werte der Region und leigt damit auch deutlich über den nationalen Durchschnitt.