Spätzle, Glühwein und Co. : Wie man auf dem Metzer Weihnachtsmarkt mit hoher Inflation und gestiegenen Energiekosten umgeht

Metz Der Weihnachtsmarkt in Metz findet dieses Jahr auf fünf Plätzen verteilt im Stadtzentrum bis zum 24. Dezember statt. Trotz eines höheren Besucheraufkommens als im vergangenen Jahr haben Händlerinnen und Händler mit Inflation und hohen Energiekosten zu kämpfen.

Stadt Metz unterstützt Händler in Energiekrise

Freuen können sich die Standbetreiber in diesem Jahr über den Wegfall der Corona-Beschränkungen und die längeren Öffnungszeiten. Erst um 21 Uhr muss der Verkauf eingestellt werden. Freitags und am Wochenende sogar erst um 23 Uhr. „Deshalb kommen dieses Jahr mehr Kunden zu mir und ich kann die höheren Energiekosten besser verkraften“, sagt Canet.

Glühwein in Metz ist nicht teurer geworden

Trotzdem: Für viele Besucherinnen und Besucher sind die gestiegenen Preise kein Grund auf einen Besuch des Weihnachtsmarktes zu verzichten. So ist für Clément Kohler aus Bouzonville der Ausflug nach Metz in der Weihnachtszeit seit mehreren Jahren Tradition. Deshalb seien auch ihm dieses Jahr die etwas höheren Preise aufgefallen. „Ich kann das aber verschmerzen. Aktuell wird ja alles teurer, da kann man den Händlern keinen Vorwurf machen“, sagt er. Sein Höhepunkt in diesem Jahr: Ein Stand auf dem Marché gourmand, der eine Vielzahl an korsischen Spezialitäten zum Essen anbietet. „Ich habe eben eine leckere Pfanne mit scharfem Gemüse, Tomatensoße und korsischer Salami gegessen. Das war super!“ Der Marché gourmand findet in diesem Jahr auf dem Place de la Comédie vor der Oper statt.