Regionaler Leitartikel Wasserstoff-Projekt in Carling: Lothringer und Saarländer müssen zusammen Druck machen

Bedrohte Industriestandorte in Lothringen sind beliebte Wahlkampfkulissen. 2008 bekam das Stahlwerk in Gandrange prominenten Besuch des damaligen Präsidentschaftskandidaten Sarkozy. Ein paar Jahre später ließ sich Hollande, ebenso Kandidat aufs höchste Amt, medienwirksam an den Hochöfen in Florange begleiten. Beide scheiterten daran, den Konzern ArcelorMittal zum Weiterbetrieb der Anlagen zu bewegen.