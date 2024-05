Unruhe in Carling Scheitert ein Projekt, das Wasserstoff ins Saarland liefern soll?

Es ist eine routinierte Veranstaltung. Jede Woche stellt sich die französische Regierung in Paris bei den „Questions au gouvernement“ den Fragen der Abgeordneten in der Nationalversammlung, dabei geht es meistens um Auswirkungen aktueller Themen auf die jeweiligen Wahlkreise. Jüngst trat hier das Kohlekraftwerk Emile Huchet im grenznahen Carling in den Fokus.