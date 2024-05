Standort an der saarländischen Grenze Unruhe in Carling: Ist ein Projekt, das Wasserstoff ins Saarland liefern soll, in Gefahr?

Es ist eine routinierte Veranstaltung. Jede Woche stellt sich die französische Regierung in Paris bei den „Questions au gouvernement“ den Fragen der Abgeordneten in der Nationalversammlung, dabei geht es meistens um Auswirkungen aktueller Themen auf die jeweiligen Wahlkreise. Jüngst trat hier das Kohlekraftwerk Emile Huchet im grenznahen Carling in den Fokus. Der Abgeordnete aus dem Wahlkreis St. Avold Alexandre Loubet vom Rassemblement National (RN) wollte von Premierminister Gabriel Attal wissen, ob künftig wirklich Wasserstoff aus Carling kommen soll: „Werden Sie die französischen Kohlekraftwerke zur Biomasse-Produktionsstätte umwandeln und die ‚Wasserstoff-Branche‘ ausbauen?“. Schließlich hatte es Frankreichs Präsident Emmanuel Macron höchstpersönlich in einer Fernsehansprache im vergangenen September angekündigt. Betroffen wäre auch das Werk Emile Huchet, der Betreiber GazelEnergie hatte schon ehrgeizige Pläne vorgestellt, die auch für das Saarland wichtig sind. Mittelfristig soll über das Projekt „Emil’Hy“ Wasserstoff nach Deutschland fließen, durch den Anschluss an die grenzüberschreitende MosaHYc-Pipeline. Abnehmer gäbe es vor allem im Saarland, denn alleine die hiesige Stahlindustrie braucht langfristig 150 000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr, um (fast) klimaneutral zu werden (wir berichteten).