Ab 2027 könnte Wasserstoff fließen Grenzüberschreitendes Wasserstoffprojekt: CDU fordert mehr Engagement von der Landesregierung

Unterstützung aus dem Saarland bekam das Projekt bereits vom saarländischen Wirtschaftsministerium in Form eines Empfehlungsschreibens für die Antragstellung bei der EU. Darin wurde „vor allem die industrielle Bedeutung eines gemeinsamen Wasserstoff-Tals in unserer Grenzregion betont“, teilt das Ministerium mit. „Die Saarländische Wasserstoffagentur GmbH hat sich mit einem Unterstützungsschreiben Anfang April 2024 an die Gazel Energie ebenfalls für die Realisierung des geplanten Elektrolyseurs am Standort Emile Huchet eingesetzt“, so das Ministerium weiter. Das Vorhaben könne insbesondere mit leitungsgebundenen Wasserstofflieferungen an die Stahl-Holding-Saar maßgebliche Beiträge zur grünen Transformation der Stahlerzeugung und damit auch zu Wertschöpfung, Beschäftigung und Klimaschutz in der Region leisten.