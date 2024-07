Interview Jean-Yves Camus Darum wählen an der Grenze besonders viele Menschen den rechtsextremen RN

Bei der Parlamentswahl in Frankreich hat das Linksbündnis NFP die meisten Mandate erobert. Doch obwohl sie nur auf Platz drei gelandet ist, war die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) noch nie mit so vielen Abgeordneten wie heute in der Nationalversammlung vertreten. Die Region Grand Est, insbesondere die Wahlbezirke an der Grenze zum Saarland, gelten schon länger als Hochburg der populistischen Partei. Der Politikwissenschaftler Jean-Yves Camus ist auf Rechtsextremismus spezialisiert. Im SZ-Gespräch erklärt er, welche Faktoren die Zustimmung für nationalistische Kräfte an den Grenzen begünstigen – nicht nur in Grand Est.