Meinung Warum das Saarland und Lothringen mehr gemeinsames Lobbying betreiben müssen

Aller Freundschaftsbekundungen zum Trotz war das Zusammenspiel zwischen Paris und Berlin in vergangener Zeit nicht immer ein Selbstläufer. Es gab Alleingänge, verpasste Rendez-vous und gegensätzliche Positionen etwa zum Thema Atomkraft und europäische Flugabwehr. Doch am Ende raufen sich Deutschland und Frankreich immer wieder zusammen, denn ohne dieses Duo geht es in Europa nicht vorwärts. Während sich Deutschland und Frankreich gerne als das Herz Europas sehen, werden das Saarland und Lothringen in ihren jeweiligen Ländern als Randgebiete betrachtet. Das ist in vielen Hinsichten nachteilig, zum Beispiel wenn es darum geht, sich in den Hauptstädten Gehör zu verschaffen. Allerdings haben beide Regionen durch ihre Grenzlage die Möglichkeit, ihre Attraktivität zu steigern – wenn sie diesen Vorteil durch vernünftige Kooperationen ausspielen.