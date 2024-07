Live-Musik in Saargemünd Wanderfestival „Terres d’Oh!“ beginnt am 3. August in Saargemünd

Saargemünd · Feuershow und Livemusik auf dem Wasser, während das Publikum gemütlich am Kanal sitzt: Das bietet das Wanderfestival „Terres d’Oh!“, das am 3. August in Saargemünd beginnt und danach noch an anderen Orten zu erleben ist.

29.07.2024 , 17:36 Uhr

Die Kompanie „Le pianO du lac“ ist insgesamt dreimal an verschiedenen Orten zu sehen – unter anderem in Saint-Louis/Arzviller. Foto: Philippe Berger