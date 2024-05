Wandern in Moselle Wanderfestival „Rando Moselle“ bietet 40 Touren rund um Saint-Quirin

Feste Schuhe an die Füße und ordentlich Verpflegung in den Rucksack: Das gilt an Pfingstwochenende für alle, die gerne wandern. Wer neue Strecken ausprobieren will, neue Wandergruppen sucht und das in Frankreich machen will, kann bei dem Wanderfestival „Rando Moselle“ aus rund 40 geführten Strecken wählen. Das Festival geht vom Samstag, 18. Mai, bis Pfingstmontag, 20. Mai, rund um das Dorf Saint-Quirin im Département Moselle über die Bühne. Der Ort wurde von der Vereinigung „Les Plus Beaux Villages de France“ sogar zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs gewählt.