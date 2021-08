Tipps bei Hochwasser und anderen Naturkatastrophen : Versicherer müssen in Frankreich Elementarschaden abdecken

Wieviel Geld Immobilienbesitzer bei Hochwasser wie hier in Altenahr bekommen, hängt davon ab, ob sie gegen Naturkatastrophen versichert sind. Foto: dpa/Boris Roessler

Straßburg Anders als in Deutschland sind fast alle Gebäude in Frankreich gegen extreme Wetterereignisse versichert. Warum die Quote viel höher als in Deutschland ist und worauf Mieter und Immobilien-Besitzer achten müssen.