150 Jahre Deutsch-Französischer Krieg : „Es prasselt herunter wie in Gravelotte“

Karten, Gemälde und Uniformen: Das Museum in Gravelotte erinnert eindringlich an den Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871, der an diesem Sonntag vor genau 150 Jahren begann. Foto: Florent Doncourt/Conseil Général de la Moselle

Gravelotte Vor exakt 150 Jahren begann der Deutsch-Französische Krieg. Das Anti-Kriegs-Museum in Gravelotte bei Metz zeigt Spuren jener Schreckenszeit derzeit gratis.

Ein wenig wirkt es wie eine außerirdische Installation, das 2014 errichtete „Museum des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 und der Annexionszeit“ in Gravelotte bei Metz. Zwischen den dörflichen, oft vom ockergelben Sandstein der Region geprägten Gebäuden ragt dieser dunkle, asymmetrische Monolith hervor. Gravelotte wurde nicht zufällig als Standort ausgewählt. Etwa 32 000 Soldaten beider Seiten starben, wurden verwundet oder gelten seit dieser Schlacht bei Gravelotte am 18. August 1870 vermisst. Im Französischen hat das Ereignis in einer Redewendung überdauert: Mit „ça tombe comme à Gravelotte“ („Es prasselt herunter wie in Gravelotte“) beklagt man, wenn sich schlimme Ereignisse wiederholen oder es heftig regnet – angelehnt an das permanente Artilleriefeuer der Preußen.

An diesem Sonntag, 19. Juli, jährt sich der Deutsch-französische Krieg zum 150. Male. Oft wird er als Auftakt der „modernen Kriege“, die im 20. Jahrhundert folgten, einhergehend mit ihrer enormen Vernichtungskraft und dem Verlust von vielen Millionen Menschenleben, bezeichnet.

Im Museum von Gravelotte sind auf rund 900 Quadratmetern mehr als 600 Exponate ausgestellt. Uniformen der Kürassiere, die typischen Pickelhauben der Preußen, Schlachtenbilder. Vor allem schafft das Museum einen analytischen Einblick, ordnet die Geschehnisse im Kontext der Weltgeschichte und ist im Grunde ein Anti-Kriegsmuseum. Hilfreich für nicht frankophone Besucher ist die dreisprachige Konzeption. Didaktisch aufbereitete Kurzfilme in Deutsch führen in die Vorgeschichte ein und ebnen den Weg zu den Folgen: dem preußischen Sieg, der Reichs-Proklamation in Versailles, der Einigung der Deutschen sowie der Annexion von Elsass-Lothringen ein. Etliche Karten zeigen ein Europa im Wandel und die Herausbildung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert. Skizziert wird das Streben Bismarcks nach der Einigung der deutschen Staaten und mittels Provokation Frankreich („Emscher Depesche“) zu einem Krieg zu treiben.

Auch die Nichteinmischung Frankreichs beim Krieg zwischen Preußen und Österreich 1866 und der Niederlage der Habsburger wird thematisiert. Napoleon III. forderte für dieses „Stillhalten“ die Abtretung des Saargebietes und der linksrheinischen deutschen Regionen bis Mainz. Das Kriegsgeschehen selbst, die vernichtenden Niederlagen der Franzosen bei Wissembourg, Spichern und Woerth, die in der französischen Kapitulation von Sedan am 2. September endeten, werden intensiv beleuchtet. Zeitzeugen wie Korrespondenten und Karikaturisten kommen zu Wort.

Ein großes Thema ist die Friedensregelung und die Abtretung von Elsass-Lothringen. Dies betrifft im Falle Lothringens ausschließlich die Region Moselle. Metz wird deutsch, Nancy jedoch nicht. Bis 1872 hatten Elsässer und Lothringer zu wählen, ob sie Franzosen bleiben wollen oder nicht. Zwischen 1870 und 1873 verließen tatsächlich 8500 Menschen die annektierten Gebiete und siedelten etwa ins nach wie vor französische Nancy über. Viele wanderten aber auch in andere Teile Frankreichs oder gleich in die USA aus. In die abgetretenen Gebiete rückten germanisierte, überwiegend protestantische Elsässer, Deutsche und italienische Arbeiter (viele arbeiteten in der lothringischen Kohleregion) nach. 1910 zählte man im „Reichsland Elsass-Lothringen“ rund 300 000 Zuwanderer, was einem Gesamtanteil von 17 Prozent der Bevölkerung entsprach. Originale zeigen, dass auf deutschen Postkarten der Annexionszeit 1871 bis 1918 häufig Grenzbeamte abgebildet sind, bei denen der Deutsche eher heiter, der Franzose eher finster dreinblickt. Denn während im „Reichsland“ die Städte Straßburg, Metz oder Colmar touristisch beworben werden, wächst in Frankreich der Ärger über die Verstümmelung des Landes. Der Revanche-Gedanke über die verlorenen Provinzen gedeiht im Stillen, eine Sehnsucht, die durch Chansons, Literatur oder in der Kunst als nationalstiftendes Moment genährt wird. Es gilt der Spruch „Niemals davon sprechen, immer daran denken“. Derweil treibt der Kaiser die Germanisierung auf politischer Ebene voran. Zwar dürfen beispielsweise frankophone Zeitungen weiter erscheinen, es werden aber auch gleichzeitig die Städte im wilhelminischen Baustil neugestaltet (Neustadt Straßburg, Hauptbahnhof Metz).

Naturgemäß sind die Gedenk-Kulturen zum Krieg von 1870/71 in Deutschland und Frankreich konträr. In Deutschland galt der Sedans-Tag (bis 1919 Feiertag) als Tag des Sieges, in Frankreich entstanden nach Mars-La-Tour und Gravelotte patriotische Pilgerfahrten. Auch wenn eine aktuelle Sonderausstellung zum 150. Jahrestag wegen der Corona-Krise entfallen musste, sind in dem Museum diese und viele Facetten des deutsch-französischen Krieges hervorragend dokumentiert. Nur wenige Kilometer von Gravelotte entfernt, befindet sich in Scy-Chazelles das Geburtshaus und Museum von Robert Schuman, der als Vorreiter der Montan-Union und als Urvater der Europäischen Union gilt. Besuche in beiden Museen lassen sich im besten Sinne kombinieren.