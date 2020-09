Kunst in Forbach : Installationen in Alter Synagoge

Forbach Virginie Descamps und Nicolas Mazzi zeigen im Castel Coucou in Forbach ihre Kunst.

Die Künstler Virginie Descamps und Nicolas Mazzi stellen noch bis 3. Oktober im Kulturzentrum Castel Coucou, in der ehemaligen Synagoge von Forbach, Ergebnisse ihrer Residenz aus. Das Duo hat sich für seine farbigen Papierarbeiten, die es für das Forbacher Gebäude angefertigt hat, an der Architektur und vor allem an den Fenstern der Synagoge orientiert. Mit Blau, Schwarz, Rosa und Gelb haben sie die Farben der Fenster auf ihre teils übermannshohen Objekte übertragen, die Formen ihrer Installationen erinnern an die Bögen der Fenster.