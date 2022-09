Vernissage am 17. September : Hadassah Initiative zeigt in Forbach Ausstellung und Film-Doku über Zwangsprostitution

Forbach Der Saarbrücker Verein „Hadassah Initiative féminine“ kämpft für ein Sexkauf-Verbot und zeigt eine Ausstellung mit Fotografien von Prostitutions-Aussteigerinnen in Forbach. Die Vernissage ist am 17. September in der Galerie Têt‘ de l’Art, der Eintritt frei. Auch ein Dokumentarfilm steht auf dem Programm.

Mit Fotos und einem Dokumentarfilm gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel: Die Mitglieder des Saarbrücker Vereins „Hadassah Initiative féminine“ laden am Samstag, 17. September, zur Vernissage der Ausstellung „L’Envol“ ein. Beginn ist um 14 Uhr in der Galerie Têt‘ de l’Art in Forbach, 70a rue Nationale. Auf der Vernissage wird auch der 16-minütige Dokumentarfilm „Irreführung“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe vom deutsch-französischen Bürgerfonds gezeigt, erstmals mit französischen Untertiteln.

Der Film entstand in Zusammenarbeit mit der österreichischen Regisseurin Susanne Riegler und Mitbegründerin von „Stopp Sexkauf Österreich“ und wurde von der „Hadassah Initiative féminine“ produziert. Darin kommen Aussteigerinnen zu Wort, die von ihren Erfahrungen berichten – davon, wie sie in die Prostitution gelangt sind und wie sie die schwierige Zeit in der Prostitution erlebt haben. Eine der Mitwirkenden im Film wird bei der Vernissage ebenso anwesend sein wie eine Aussteigerin aus Frankreich. Im Anschluss findet ein Austausch statt.

Außerdem stellen Künstlerinnen und Künstler Bilder, Skulpturen und Fotos zu den Themen „Gewalt an Frauen“ und „Gleichstellung von Frau und Mann“ aus. Der Verein arbeitet bisher im Bereich der Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit. Die Mitglieder unterstützen durch Prostitution sozial benachteiligte Frauen und machen auf deren Situation aufmerksam, insbesondere auf die jener Frauen, die ungewollt in die Prostitution gelangt sind.