Porträt Urian Casabianca Von der Uni zum Gemüseacker: Der radikale Lebenswandel von Urian Casabianca

Théding · Sein altes Berufsleben aufgeben und was ganz Neues starten – klingt für viele Menschen verlockend. Urian Casabianca aus Grosbliederstroff hat den Schritt gewagt. Was treibt ihn an?

19.09.2024 , 08:00 Uhr

Urian Casabianca ernet auf seinem Feld im lothringischen Théding Spitzkohl, der bald zum Verkauf steht. Foto: Iris Maria Maurer

Von Hélène Maillasson Reporterin Saarland / Großregion