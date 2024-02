Angespannte Lage an der Universität Jüdische Studenten erstatten Anzeige nach Angriff in Straßburg

Die jüdische Studentenvereinigung Frankreichs hat nach einem Vorfall an der Straßburger Universität Anzeige erstattet. Der Angriff soll sich Ende Januar ereignet haben, als drei jüdische Stundenten dabei waren, Plakate mit den Fotos der Hamas-Geiseln in der Nähe der Fakultät für Rechtswissenschaft anzukleben. Dabei seien die Studenten, ein Mann und zwei Frauen, von einer anderen Studentin verbal angegangen worden. Diese habe sie bedroht und ihnen befohlen, keine weiteren Plakate mehr zu befestigen. Als die jüdischen Studenten weiter machten, habe die mutmaßliche Täterin Verstärkung angerufen, sodass schließlich sechs Personen da stand die jüdischen Stundenten bei ihrer Aktion behindern wollten. Dabei soll es nicht bei scharfen Worten geblieben, sondern die drei regelrecht verprügelt worden seien. Sie erstatteten anschließend Anzeige bei der Polizei, wo ihre Verletzungen festgestellt wurden. „Dieser gemeinschaftlich ausgeübte körperliche antisemitische Angriff kann nicht unbestraft bleiben“, sagte Samuel Lejoyeux, Präsident der jüdischen Studentenvereinigung Frankreichs (UEJF). Der Angriff solle einen Weckruf sein, damit die Verteufelung Israels durch extremlinke Gruppierungen an Universitäten aufhöre, denn genau diese führe zu solchen Angriffen. „Es ist höchste Zeit, diese Verteufelung nicht mehr zu tolerieren“, so Lejoyeux weiter.