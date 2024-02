Französische Umweltplakette Straßburg weitet Fahrverbote in Umweltzone aus: Wer braucht die Crit’air Plakette und wo kann man sie kaufen?

Service | Straßburg · Zu Jahresbeginn sind in den französischen Umweltzonen die Auflagen für Autofahrer verschärft worden. Mit einem älteren Diesel-Auto in Paris oder Straßburg zu fahren, ist verboten. Doch es gibt eine Ausnahme, wenn man nur kurz in der elsässischen Metropole unterwegs ist.

15.02.2024 , 16:54 Uhr

Auf der Homepage des französischen Umweltministeriums kann man die Crit’air-Plakette beantragen – auch auf Deutsch. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Von Hélène Maillasson Reporterin Saarland / Großregion

Nach und nach will Frankreich die schmutzigsten Autos aus den Innenstädten verbannen. Dafür hat das Land 2016 im Rahmen des französischen Gesetzes zur Energiewende die Umweltplakette Crit’air eingeführt. Die Städte können sogenannte „Zones à Faibles Émissions“ (ZFE, Umweltzonen) einrichten und entscheiden, welche Fahrzeuge in diesen fahren dürfen. Diese werden je nach Jahr der ersten Zulassung und nach Abgaswerten (laut europäischer Norm Euro 1 bis 6) in sechs Kategorien eingestuft: von Kategorie 0 (grüne Plakette) für emissionsfreie Autos (Elektro- oder Wasserstoffantrieb) bis Kategorie fünf (graue Plakette) für Diesel-Autos mit Erstzulassung zwischen 1997 und 2000 (Euro 2) und LKWs, Wohnmobile und Busse mit Erstzulassung zwischen 2001 und 2006 (Euro 3).