Interview Ulrich Pfeil : „In Frankreich wollen 30 Prozent der Menschen wollen einen rechtsradikalen Kandidaten wählen“

Die Slogans der Gelbwesten-Bewegung, hier bei einer Demonstration 2019 in Paris, richten sich immer wieder gegen die Grundlagen der französischen Republik. Foto: dpa/Thibault Camus

Interview Metz Schweißt die Ukraine-Krise Macron und Scholz enger zusammen, warum haben die meisten Franzosen eine entspannte Haltung zur Kernkraft und wieviel wiegen die Gelbwesten im politischen Diskurs kurz vor der Präsidentschaftswahl? Anworten dazu gibt Frankreich-Experte Ulrich Pfeil in SZ-Interview.

Ulrich Pfeil ist Historiker und Professor an der Université de Lorraine in Metz. Zusammen mit Corine Defrance hat er für die Bundeszentrale für politische Bildung das Länderbericht Frankreich herausgegeben. Im Interview blickt er auf die Veränderungen in der französischen Gesellschaft und die Unterschiede mit Deutschland.

Herr Pfeil, in Ihrem Aufsatz zu den deutsch-französischen Regierenden-Paaren erklären Sie, wie sich die Wirkung des Tandems Merkel-Macron durch die Corona-Krise und ihr gemeinsames Handeln dabei auf EU-Ebene positiv verändert hat. Denken Sie, dass die aktuelle Ukraine-Krise auch das Tandem Scholz-Macron zusammenschweißen kann?

Ulrich Pfeil Ich glaube, dass Macron und Scholz schon vor der Kanzlerschaft von Scholz eng zusammengearbeitet haben. Man hörte, dass wenn Macron wirtschaftliche Ideen hatte, gerade was die Pandemie-Fragen und die Schuldenaufnahme in Europa anging, wo Merkel erstmal zurückhaltend war, der Weg erstmal über Bruno Le Maire [red. Französischer Wirtschaftsminister] und Scholz gegangen ist. Deshalb denke ich, dass sie schon seit längerem in einer engen Verbindung stehen, die nun weitergeführt wird. Mein Eindruck ist auch, dass gerade jetzt in der Ukraine-Krise eine sehr abgestimmte Politik der beiden geführt wird.

Ulrich Pfeil ist Professor an der Universität Lothringen. Foto: Ulrich Pfeil/Ladan

Im Länderbericht wird auch die Entstehung der Region Grand Est behandelt. Sie selbst sind Professor an der Uni Lothringen und kennen sich mit den Begebenheiten der Region gut aus. Im Buch wird angerissen, dass viele Elsässer sich von der großen Region Grand Est lossagen wollen. Dies hat sich zuletzt verstärkt, unter anderem durch eine Online-Konsultation. Sehen Sie dafür eine Chance nach der Wahl?

Pfeil Das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Mein Eindruck ist aber, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den ehemaligen Teilregionen zumindest administrativ einigermaßen eingespielt hat. Ich beobachte das bei uns an der Universität Lothringen, wo zum Beispiel in den vergangenen Jahren enger mit Straßburg oder Mülhausen zusammengearbeitet wird. Ob eine Region anders gestaltet wird, diese Frage wird aber schließlich in Paris entschieden, und ich habe bisher nicht den Eindruck, dass es dort den Willen gibt, an der jetzigen Gebietsstruktur wieder etwas zu verändern.

Unter der Präsidentschaft von Emmanuel Macron sind die ausländischen Investitionen in Frankreich stark gestiegen. Nichtsdestotrotz ist die Arbeitslosigkeit immer noch relativ hoch. Wie passt das zusammen?

Pfeil Die Arbeitslosigkeit in Frankreich, gerade in der jungen Generation, war immer schon traditionell sehr hoch. Wobei man auch sagen muss, dass sie in letzter Zeit eher zurückgegangen ist. In Frankreich ist das Wirtschaftswachstum zum Beispiel höher als in Deutschland. Jedoch wird der berufliche Einstieg der jüngeren Generation in Deutschland durch das duale System mit Lehre und Ausbildung begünstigt. Dieses System wurde unter Macron in Frankreich etwas aufgewertet, doch die meisten Franzosen besuchen nach der Schule immer noch eine Fachhochschule oder eine Universität.

Ein Thema, bei dem Deutschland und Frankreich sehr unterschiedliche Wege gehen, ist die Rolle der Atomenergie. Bei vielen Deutschen stößt die Haltung der meisten Franzosen zur Kernenergie auf Unverständnis. Wie erklärt sich diese atomfreundliche Position?

Pfeil Frankreich ist zumindest seit den 1960er Jahren immer viel technikgläubiger gewesen als Deutschland. Die Franzosen bauen die Concorde, Satelliten-Projekte und auch Atomkraftwerke, die außerdem große Arbeitgeber sind. In Regionen mit einer relativ hohen Arbeitslosigkeit ist es ein wichtiger Faktor. Außerdem ist Frankreich weniger eng bevölkert als Deutschland. An Standorten mit einer geringeren Bevölkerungsdichte ist auch der Widerstand gegen den Bau eines Atomkraftwerks geringer. Die Idee von Macron, neue Reaktoren zu bauen, teile ich nicht, denn es handelt sich eigentlich um teuer erzeugten Strom, der auf der Stromrechnung günstig erscheint, weil er subventioniert ist. Andererseits müssen wir uns angesichts des Klimawandels natürlich fragen, was das größere Übel ist: Atomkraftwerke länger am Netz lassen oder stattdessen mehr Kohle verfeuern?

Mit der Bewegung der Gelbwesten und den jüngsten Protesten gegen den Impfpass äußern viele Franzosen wieder verstärkt ihren Unmut auf der Straße und nicht mehr nur im Rahmen eines Arbeitskampfes. Handelt es sich dabei um eine laute Minderheit oder wie gespalten ist die französische Gesellschaft tatsächlich?

Pfeil Ein Grundtenor unseres Länderberichts ist, dass die französische Gesellschaft in der Tat relativ gespalten ist. Die Trennungslinie, die man bei den Gelbwesten oder den Impfgegner beobachten kann, verläuft jedoch nicht komplett durch die Gesellschaft. Die meisten Anhänger dieser Bewegungen sind dem rechten Spektrum zuzuordnen. In Frankreich wollen rund 30 Prozent der Menschen bei der kommenden Präsidentschaftswahl einen rechtsradikalen Kandidaten – Marine Le Pen oder Eric Zemmour – wählen. Insofern handelt es sich zwar um eine Minderheit, der aber eine große politische Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, richten sich die Slogans dieser Demonstranten doch oftmals gegen die Grundlagen der Französischen Republik. Wir stellen fest, dass sich die Gesellschaften in Deutschland und Frankreich stärker als zuvor für die Verteidigung der Demokratie einsetzen müssen.