Regionaler Leitartikel : Das Dagegen-Sein wird schwieriger

Saarbrücken/Bure Das Atommülllager im lothringischen Bure nimmt Formen an. Was viele Saarländer stört. Doch ist das Dagegen-Sein nicht mehr so einfach wie noch vor ein paar Monaten.

Von 2035 an wird im lothringischen Bure radioaktiver Abfall gelagert werden. Fast alles spricht jetzt dafür. Just hat das Projekt wieder eine wichtige Hürde genommen. Den Protesten in Frankreich und auch hier in der Region zum Trotz. Auch wenn man sich diesseits der Grenze schon bitter daran gewöhnen musste, dass bei unseren Nachbarn alle Einwände und Vorbehalte etwa gegen die Nuklearzentrale Cattenom einfach abperlen, potenziert sich jetzt das massive Unbehagen durch Bure – angesichts der Planungen für das knapp 150 Kilometer von Saarbrücken entfernte Atommülllager.

Dabei fällt das Dagegen-Sein aktuell nicht mehr so leicht wie noch vor ein paar Monaten. Der Krieg in der Ukraine, Putin, der in selbstgefälliger Zaren-Manier Europa den Gashahn zuzudrehen droht, bringen einen ins Grübeln. Sollte man die noch aktiven deutschen AKWs trotz des schon weit fortgeschrittenen Atomausstiegs nicht weiterlaufen lassen? Wie können grüne Minister, zumindest temporär für Kohlekraftwerke plädieren, die sie doch jahrelang als Dreckschleudern schalten?