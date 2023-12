Traditionsbetrieb in Gérardmer Textilhersteller Linvosges will auch deutschen Markt erobern

Gérardmer · Früher wurden die Stoffe auf Bergwiesen zum Bleichen ausgebreitet, auch heute spielt die Textilindustrie in den Vogesen noch eine wichtige Rolle. Zu den Zugpferden gehört „Linvosges“ in Gérardmer. 80 Prozent der Produktion wird in Europa hergestellt. 100 Jahre nach der Gründung will der Traditionsbetrieb mehr Kunden in Deutschland gewinnen.

18.12.2023 , 09:11 Uhr

Vor Weihnachten laufen die Nadeln in dem Atelier in Gérardmer heiß: Die Marke Linvosges stellt auch noch heute Heimtextilien in den Vogesen her. Foto: Linvosges

„Wenn wir Bestellungen aus Frankreich und Deutschland vergleichen, bemerken wir einen kulturellen Unterschied.“ Der kulturelle Unterschied scheint sich für Alexandra Bétin von Linvosges nicht an Croissant und Schwarzbierbrot zu zeigen, oder an streiken und bestreikt werden, sondern im trauten Heim. Fragt man in den Vogesen nach, verläuft die kulturelle Grenze zwischen Deutsch und Französisch just auf der Schwelle zwischen Bad und Wohnzimmer.