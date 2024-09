Fahrer kommen nach Bliesbruck „Tour de Moselle“ am Wochenende – Infos zu Etappen und Zeiten

Am Samstag stehen gleich zwei Etappen an: Die zweite Etappe beginnt am Morgen um 9 Uhr in Illange und endet nach 74 Kilometern mit Durchfahrten von unter anderem Uckange, Florange und Thionville in Angevillers (gegen 10.43 Uhr). Start der dritten Etappe ist am Nachmittag in Saint-Ail bei Fameck um 15 Uhr. Auf der Nachmittagsetappe passiert das Fahrerfeld unter anderem Gravelotte, Gorze, Ars-sur-Moselle und Moulin-lès-Metz. Nach 94 Kilometern geht es in Saint-Ail ins Ziel (ab 17.13 Uhr).