Tipps vom Bürgermeister : Wo Schaulustige aus dem Saarland bei der Tour de France in Longwy am besten zugucken können

Seit letzter Woche radeln die Profi-Sportler wieder durch Frankreich. Foto: dpa/Daniel Cole

Interview Longwy Am Donnerstag kommt die Tour de France ganz nah an das Saarland heran, nämlich in Longwy. Wie viel Geld man als „Ankunftstadt“ ausgeben muss und wo Schaulustige am besten parken, erzählt Bürgermeister Jean-Marc Fournel in SZ-Interview.