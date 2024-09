Tipps aus dem Programm in Moselle Europäische Tage des Kulturerbes: Freier Eintritt in Frankreichs Museen und Denkmäler

In Saargemünd steht ausnahmsweise der „Pavillon de Geiger“ am Casino am Saarufer offen. Zwischen 1878 und 1890 erbaut, war der Pavillon in der Rue du Colonel Cazal dem Direktor der Faïenceries, Paul de Geiger, vorbehalten. Geöffnet ist der Bau, der an französische Lustschlösser erinnert, am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr.