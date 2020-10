Erstes Stück seit Covid-Pause in Forbach : Theater Le Carreau kehrt mit Marionettenpoesie zurück

Erstes Stück seit Covid-Pause in Forbach

Forbach Mit „La vie devant soi“ holt das Forbacher Theater Le Carreau an diesem Freitag ein Stück nach, das im März der Covid-Pandemie zum Opfer fiel. Der Wiedereinstieg verspricht, poetisch zu werden, es wird deutsch übertitelt.

Theater trifft Marionette, Musik trifft Drama: Wenn sich der junge Momo und die betagte Madame Rosa in einem Pariser Arbeiterviertel begegnen, wächst eine Wahlverwandtschaft jenseits konservativer Familienbilder. Den arabischstämmigen Jugendlichen und die dicke Schoah-Überlebende, ehemals Prostituierte, die sich nun um die Kinder arbeitender Kolleginnen kümmert, verbindet mehr als der Zufall.

Mit „La vie devant soi“ holt das Forbacher Theater Le Carreau an diesem Freitag ein Stück nach, das aufgrund der Covid-Pandemie im März abgesagt werden musste, und steigt damit wieder in den Spielbetrieb ein. Darin bringt die Kompagnie Rodéo Théâtre mit drei Schauspielern und mehreren Marionetten einen Roman des Prix Goncourt-Preisträgers Romain Gary auf die Bühne. „Es ist eher soziologisches als politisches Theater; keine Partisanenshow. Jedenfalls zeigt uns der Erzähler, welchen Platz man in Frankreich Gemeinschaften von anderswo eingeräumt hat“, teilte Simon Delattre, Regisseur des Rodéo Théâtre, mit.